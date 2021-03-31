Коронавирусом в России заболели ещё 8 275 человек

Под меднаблюдением остаются 491 072 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 8 275 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 545 095.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 286. Свердловская область оказалась на 11-й строчке антирейтинга, ранее регион находился на десятом месте. На Среднем Урале инфекцию подхватили 129 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 166 172 жителя страны, в том числе 10 176 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 98 850 россиян. За последние сутки зафиксировано 408 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 120,2 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 284 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 491 072 человека.