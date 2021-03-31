За сутки в Свердловской области выявили 129 случаев коронавируса

За сутки у 74 жителей Екатеринбурга выявили коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 129 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 82 516.

Выписались по выздоровлению 75 855 свердловчан, в том числе 144 пациента – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 283 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+74), Артинского городского округа, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Сухого Лога, Североуральска, Слободо-Туринского района, Тугулымского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти больных COVID-19, всего – 2 735, сообщает региональный оперштаб.

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