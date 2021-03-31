Как попасть на реабилитацию после COVID-19, если врач о ней не знает?

Бесплатную реабилитацию могут получить все жители Свердловской области, переболевшие коронавирусом в средней и тяжёлой степени. Фото: Павел Ворожцов

После выхода материала «Облгазеты» о бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19 (см. «ОГ» №40 от 10.03.2021), в нашу редакцию позвонила пожилая жительница Ирбита Людмила Королёва. Женщина переболела коронавирусом в тяжёлой форме и просила помочь получить направление на восстановление. Позднее в редакцию поступил звонок уже от лечащего врача пенсионерки с вопросом, откуда у нашего издания информация о реабилитации.

– Я переболела коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме: поражение лёгких было более 70 процентов, – рассказала Людмила Королёва. – После выписки из больницы всё еще чувствую себя плохо, из дома не выхожу. Но мой участковый врач ничего не знает про реабилитацию после коронавируса и не направляет меня на неё.

По словам участкового-терапевта, к которому обратилась пенсионерка, о программе восстановления после COVID-19 она ранее не слышала и была удивлена, увидев такую информацию в газете. При этом приказ министерства здравоохранения Свердловской области о порядке проведения бесплатной реабилитации был опубликован ещё в середине февраля этого года. А значит, свердловские медики уже должны быть в курсе этого. И журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Ирбитской центральной городской больницы сказали, что информацию о программе реабилитации довели до всех участковых терапевтов медучреждения.

– Рекомендацию о реабилитации получают все, кто перенёс короновирусную инфекцию в тяжёлой форме и в средней степени тяжести, – сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе медицинского учреждения. – В Ирбитской ЦГБ вопрос о направлении на реабилитацию рассматривает лечащий врач-терапевт на участке в поликлинике. Решение о направлении на бесплатную восстановительную реабилитацию принимает врачебная комиссия. Пациентов Ирбитской ЦГБ направляют в Областную специализированную больницу медицинской реабилитации «Маян» в Талице.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Свердловской области Константина Шестакова, если участковый-терапевт не смог проконсультировать пациента относительно программы реабилитации после коронавируса, то за подробной информацией нужно обращаться в администрацию больницы или к главному врачу медицинского учреждения. В крайнем случае гражданин может написать жалобу в региональный минздрав.

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