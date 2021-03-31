Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 марта 2021, 17:29

В Екатеринбургской ГКБ №40 начал работать роботизированный помощник хирурга

Хирурги

Робот-помощник Soloassist обеспечивает хирургу полную видимость всех областей операционного поля. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Для Екатеринбургской городской клинической больницы №40 был закуплен роботизированный ассистент, который позволяет обеспечить полную безопасность пациенту во время операции. Такая техника используется для удерживания и перемещения видеокамеры внутри операционного поля.

Как сказала заведующая хирургическим оперблоком 40-й больницы Ксения Мерсаидова, вся новая техника внедряется в целях повышения качества хирургических вмешательств и на благо пациентов.

"Наша больница укомплектована самым современным хирургическим оборудованием. Именно такого уровня оборудование мы видим, бывая на стажировках и обучающих семинарах заграницей", - передаёт её слова департамент информполитики Свердловской области.

Робот-помощник Soloassist обеспечивает хирургу полную видимость всех областей операционного поля. Он управляется как с помощью джойстика, так и голосовыми командами. Аппарат может использоваться при оперировании брюшной полости, операциях в гинекологии и урологии, а также манипуляциях в лор-органах.

Ранее в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии применялась механическая, а затем пневматическая искусственная рука. Робот-ассистент даёт заметно большую степень свободы при хирургическом вмешательстве, чем предшествующее оборудование.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2021, 20:43 / Общество
Почта России выпустит к 300-летию Нижнего Тагила юбилейные почтовые марки и открытки
31.03.2021, 19:45 / Общество
Александр Хинштейн заявил, что верификация пользователей в Интернете не будет обязательной
31.03.2021, 18:48 / Общество
В Свердловской области создана призывная комиссия для обеспечения весеннего призыва-2021
31.03.2021, 18:05 / Культура
Владимир Путин поздравил коллектив Свердловского краеведческого музея со 150-летием учреждения
31.03.2021, 17:29 / Общество
В Екатеринбургской ГКБ №40 начал работать роботизированный помощник хирурга