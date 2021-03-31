В Екатеринбургской ГКБ №40 начал работать роботизированный помощник хирурга

Робот-помощник Soloassist обеспечивает хирургу полную видимость всех областей операционного поля. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Для Екатеринбургской городской клинической больницы №40 был закуплен роботизированный ассистент, который позволяет обеспечить полную безопасность пациенту во время операции. Такая техника используется для удерживания и перемещения видеокамеры внутри операционного поля.

Как сказала заведующая хирургическим оперблоком 40-й больницы Ксения Мерсаидова, вся новая техника внедряется в целях повышения качества хирургических вмешательств и на благо пациентов.

"Наша больница укомплектована самым современным хирургическим оборудованием. Именно такого уровня оборудование мы видим, бывая на стажировках и обучающих семинарах заграницей", - передаёт её слова департамент информполитики Свердловской области.

Робот-помощник Soloassist обеспечивает хирургу полную видимость всех областей операционного поля. Он управляется как с помощью джойстика, так и голосовыми командами. Аппарат может использоваться при оперировании брюшной полости, операциях в гинекологии и урологии, а также манипуляциях в лор-органах.

Ранее в малоинвазивной хирургии и нейрохирургии применялась механическая, а затем пневматическая искусственная рука. Робот-ассистент даёт заметно большую степень свободы при хирургическом вмешательстве, чем предшествующее оборудование.