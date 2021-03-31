В детском онкоцентре появится уникальный хирургический эндоскопический комплекс

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Дорогостоящее оборудование позволит проводить малоинвазивные операции с ювелирной точностью. Приобрести оборудование для Областной детской клинической больницы помог Игорь Алтушкин.

Глава Русской медной компании оплатил комплект осветительного оборудования с видеокамерами, записывающим устройством и монитором, а также аппарат современной электрокоагуляции. Действие прибора для электрокоагуляции заключается в обработке мягких тканей направленным электротоком.

В комплект входят два потолочных осветительных прибора. Мощные светодиоды обеспечивают равномерное и регулируемое освещение, чтобы ткани в оперируемой области были идеально видны. В потолочную стойку вмонтирована камера для видеозаписи. Она не только снимает и выводит изображение на рядом стоящий монитор, но и записывает весь ход операции. Видеозапись операций поможет готовить молодых хирургов.

Чтобы хирурги могли лучше рассмотреть место операции, в комплекте есть два налобных бестеневых осветителя со встроенной камерой и лупой. Также вместе с осветительным оборудованием закупили и электрохирургический аппарат с набором инструментов для качественного и безопасного разделения тканей и остановки кровотечения при удалении опухоли.

«Осветительные приборы в онкоцентре давно устарели, да и индивидуальных осветителей у нас не было. С набором нового оборудования оперировать станет на порядок удобнее и, главное, безопаснее. Само эндоскопическое оборудование было только в хирургическом корпусе. И на него всегда очередь из хирургических пациентов других отделений. Для наших пациентов важен каждый день, откладывать операции нельзя. Да и каждый раз отвозить туда детей было сложно: транспортировка через всю больницу – не самое приятное приключение до и после операции, не говоря уже о риске заразиться новой инфекцией по пути. Для детей с онкологией это опасно. Теперь же мы сможем выполнять малоинвазивные операции без риска для здоровья маленьких пациентов прямо у нас в отделении», – рассказала хирург центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Анна Чванова.

Оборудование уже закуплено. Поставка в Екатеринбург ожидается в течение трёх месяцев.

Справочно:

Благотворительный фонд РМК помогает детям онкологического отделения Областной детской клинической больницы уже 15 лет. За это время помощь и поддержку получили более трёх тысяч детей. На лекарства и оборудование направлено более 122 млн рублей.

Проект по созданию первого детского хосписа в Екатеринбурге реализовывался на областные средства, поэтому в данном случае Благотворительный фонд взял на себя то, что выходило за рамки финансирования – благоустройство территории. А ведь это особенно важно для маломобильных пациентов: возле здания проложили дорожки и смонтировали удобные пандусы ко входу, а также оборудовали скамейки, чтобы мамы с детьми могли выйти погулять и отдохнуть на свежем воздухе. Весной здесь появится ухоженный газон.