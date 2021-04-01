В Свердловской области выявили 135 случаев коронавируса за сутки

За первый квартал 2021 года коронавирус подхватили 23,9 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 135 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе на 1 апреля достигло 82 651.

Выписались по выздоровлению 76 тысяч свердловчан, в том числе 145 - за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 274 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+48), Арамильского ГО, Артёмовского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 745.

Накануне стало известно о 129 новых ковид-пациентах. Напомним, что с 1 апреля обязательный дистант для людей старше 65 лет отменяют на федеральном уровне. В Свердловской области режим самоизоляции для пенсионеров отменеёт с 30 марта.

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За первый квартал 2021 года коронавирус подхватили 23,9 тысячи свердловчан.