Свердловский минздрав утвердил правила направления беременных на диагностику

Приказом также утверждается форма протокола скринингового УЗИ женщин в 11-14 недель беременности и на 19-21-й неделе. Фото: Александр Зайцев

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ о совершенствовании проведения пренатальной диагностики. Утверждены двухуровневая модель её ведения и правила маршрутизации пациенток.

На первом этапе беременные направляются на диагностику в один из 16 межмуниципальных кабинетов охраны плода. Второй уровень - диагностика в ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка". Первый этап предназначен для всех женщин, второй - для тех, у кого возникли осложнения.

Фото: документ

Фото: документ

Фото: документ

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации. Приказом также утверждается форма протокола скринингового УЗИ женщин в 11-14 недель беременности и на 19-21-й неделе.

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Фото: документ