В Екатеринбурге на Флотской появится референс-центр дородовой диагностики

Центр будет принимать пациенток по адресу Флотская, 52 в одну смену - с 8:00 до 14:00. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области утвердил создание вспомогательного центра пренатальной диагностики на базе ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка". В референс-центре будут работать 4 специалиста ультразвуковой диагностики.

Он будет принимать пациенток по адресу Флотская, 52 в одну смену - с 8:00 до 14:00. Один врач должен проводить не больше 7 исследований в день.

"Расчётное количество обрабатываемых исследований составляет не менее 10% от всех выполненных в Свердловской области исследований", - говорится в приказе свердловского минздрава об организации референс-центра.

В референс-центре будут проводить УЗИ, оценивать изображения и исследования, направленные из межмуниципальных центров, проводить консультацию с помощью телемедицины. В случае выявления пороков развития плода у беременных их обязательно будут приглашать на очный приём. Также должен будет собраться перинатальный консилиум с привлечением специалистов из других медицинских организаций.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Другим приказом свердловский минздрав утвердил двухуровневую модель ведения пренатальной диагностики и правила маршрутизации пациенток. На первом этапе беременные направляются на диагностику в один из 16 межмуниципальных кабинетов охраны плода. Второй уровень - диагностика в ГБУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка". Первый этап предназначен для всех женщин, второй - для тех, у кого возникли осложнения.