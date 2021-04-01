Екатеринбургская «скорая» получила новенькие автомобили и рассталась с аутсорсингом

Новенькие автомобили из партии подаренных городу Фондом святой Екатерины уже ушли на вызовы. Фото: Павел Ворожцов

Вчера Фонд святой Екатерины передал в дар Екатеринбургу 25 машин скорой медицинской помощи. Автомобили пополнили парк городской станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса. Это событие совпало с завершением контракта на аутсорсинг машин скорой медицинской помощи для города и возвращением водителей пяти городских подстанций из компании «Феникс-Логистика» в штат станции. Сейчас скорая помощь Екатеринбурга полностью отказалась от услуг сторонних организаций в предоставлении автомобилей и водителей.

На аутсорсинге екатеринбургская служба скорой помощи работала с 2014 года. В минздраве области объясняли это тем, что другой возможности обновить автомобильный парк этой организации просто нет. В последнее время из 126 бригад 30 работали на машинах, предоставляемых сторонней организацией по договору с медиками. Как рассказал корреспонденту «Облгазеты» главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв, полностью отказаться от аутсорсинга помогло значительное пополнение автопарка.

В мае прошлого года туда поступило 12 реанимобилей, закупленных в том числе за счёт федерального бюджета. И вот теперь Фонд святой Екатерины осуществил уже две поставки автомобилей скорой медицинской помощи для столицы Урала: первая из 30 машин была в августе. Всего учредители фонда – Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский - предоставили городу 55 специализированных автомобилей, на что было потрачено 256 миллионов рублей. Машины на базе марки «Форд-Транзит» поступили полностью укомплектованными. Такой подарок меценаты сделали городу с учётом недавнего опыта пандемии, когда городской службе скорой помощи пришлось работать с максимальной нагрузкой.

-То, что Фонд святой Екатерины в течение нескольких месяцев сделал такой серьёзный подарок в виде машин скорой помощи для медицины Екатеринбурга, позволило практически полностью обновить парк. А это значит, что наши врачи смогут вовремя приезжать к больным и оказывать им помощь, – сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, поставка второй партии машин от Фонда святой Екатерины позволила практически полностью завершить модернизацию парка станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, и теперь 90 процентов в нём – это новые или с небольшим временем эксплуатации автомобили. Каждый из них – высокотехнологичная медицинская палата на колёсах, что позволит сохранить немало человеческих жизней. Появилось также большое количество запасных машин.

– Сегодня у нас на 126 бригад – 167 автомобилей, – сказал Игорь Пушкарёв. – Впервые такой запас резервных машин, практически на каждую городскую подстанцию – 2–3 запасные. По сравнению с прошлым годом штат станции скорой медицинской помощи увеличился на 147 медицинских работников, вдобавок сейчас к нам пришло также более 100 водителей.

Многие из них из компании «Феникс-Логистика», предоставлявшей до этого услуги медикам по аутсорсингу, откровенно рады смене места работы.

– Для аутсорсинговой компании мы временные работники, – говорит водитель с пятилетним стажем работы на скорых Дмитрий Тышенков. – Могли быть задержки заработной платы и тому подобное. А здесь мы уже в государственной организации, защиты и гарантий больше.

Тем не менее в трёх городах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске Уральском – с февраля этого года переведены на аутсорсинг все подстанции скорой медицинской помощи. На вопрос корреспондента «Облгазеты», будет ли в других городах области обновление автопарка скорой помощи, Павел Креков сказал:

– Благодаря тому что Екатеринбург укомплектован полностью, у нас появилась возможность отправлять больше новых машин, которые мы ежегодно приобретаем, на подстанции скорой медицинской помощи, расположенные в других городах области.

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Вчера Андрей Симановский (справа) вручил ключи от новых автомобилей Игорю Пушкарёву. Фото: Павел Ворожцов