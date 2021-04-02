Более 1700 заболевших выявлено в 7 муниципалитетах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в городах Свердловской области. Число инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 700 в Верхней Пышме.
Более 1,7 тысячи заразившихся выявлено ещё в 6 территориях. Среди них:
- Екатеринбург (41 681),
- Нижний Тагил (5 144),
- Первоуральск (2 925),
- Ревда (2 357),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 219),
- Берёзовский (1 794).
Общее число инфицированных COVID-19 в регионе на начало месяца достигло 82 651. Из них 76 тысяч выздоровели, 2 745 человек скончались. За последние сутки стало известно о 135 новых ковид-пациентах.
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