Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 апреля 2021, 07:15

Более 1700 заболевших выявлено в 7 муниципалитетах Свердловской области

Девушке мерюют температуру

Более 1,7 тысячи заразившихся выявлено в 7 территориях. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в городах Свердловской области. Число инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 700 в Верхней Пышме.

Более 1,7 тысячи заразившихся выявлено ещё в 6 территориях. Среди них:

  • Екатеринбург (41 681),
  • Нижний Тагил (5 144),
  • Первоуральск (2 925),
  • Ревда (2 357),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 219),
  • Берёзовский (1 794).

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе на начало месяца достигло 82 651. Из них 76 тысяч выздоровели, 2 745 человек скончались. За последние сутки стало известно о 135 новых ковид-пациентах.

Читайте также:

Екатеринбургская скорая получила новенькие автомобили и рассталась с аутсорсингом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.04.2021, 10:48 / Экономика
Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти с мая по июль
02.04.2021, 10:06 / Общество
Публикуем список свердловских городов, где 3 и 4 апреля пройдут ярмарки
02.04.2021, 09:05 / Общество
В Екатеринбурга пройдёт ещё одна выездная вакцинация от коронавируса
02.04.2021, 08:00 / Общество
В Полевском машина с пятью детьми съехала к кювет
02.04.2021, 07:15 / Общество
Более 1700 заболевших выявлено в 7 муниципалитетах Свердловской области