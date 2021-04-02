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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 апреля 2021, 13:22

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 131 случай коронавируса

Люди в масках

За всё время пандемии в регионе зарегистрировали 82 782 пациентов с COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале за минувшие сутки лабораторно подтвердили 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе зарегистрировали 82 782 пациента с COVID-19.

По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, количество выписанных из больниц свердловчан увеличилось ещё на 143 человека, а общее число выздоровевших составляет 76 143. На лечении остаются около 3,8 тыс. уральцев, 271 из которых - в тяжёлом состоянии.

За прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Кроме того, сообщается о смерти ещё восьми пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Суммарное число летальных исходов на Среднем Урале составляет 2 753 .

Напомним, что вчера в Свердловской области было выявлено 135 случаев заражения.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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