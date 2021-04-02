Число заражённых COVID-19 в России увеличилось на 8 792 человека

В Москве за минувший день COVID-19 подтвердили у 1 764 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедший день коронавирус подхватили ещё 8 792 россиянина. Число заразившихся людей в стране достигло 4 563 056.

В Москве за минувший день COVID-19 подтвердили у 1 764 человек. Свердловская область находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью – 131 заражённый за сутки.

Добавим, что сутками ранее в России выявили 9 169 инфицированных COVID-19.

Из больниц по выздоровлению были выписаны ещё 9 832 человек, а общее число россиян, которые побороли инфекцию, составляет 4 186 251. На лечении остаются около 277 тыс. жителей России.

По информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние 24 часа в стране скончались 400 пациентов с COVID-19. Опасная инфекция унесла жизни уже 99 633 россиян.