Более 1 800 заболевших коронавирусом выявлено в 6 свердловских городах

Больше всего заболевших за последние сутки выявили в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса в Свердловской области. В Берёзовском общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 800.

В городе накануне выявили 9 новых ковид-пациентов, общее число переболевших и болеющих COVID-19 достигло 1 803. Более 1,8 тысячи заразившихся выявлено ещё в пяти свердловских городах. Среди них:

Екатеринбург (41 735 инфицированных, +54 за последние сутки),

Нижний Тагин (5 155, +11),

Первоуральск (2 927, +2),

Ревда (2 358, +1),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 226, +47).

Всего в Свердловской области накануне стало известно о 131 новом ковид-пациенте. В регионе общее число инфицированных достигло 82 782 или 1,9% населения. Выздоровели более 76 тысяч уральцев, скончались 2,7 тысячи человек с подтверждённым диагнозом.