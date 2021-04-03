В магазине на Эльмаше выстроились очереди на вакцинацию от коронавируса

Сегодня первый компонент вакцины могут ввести все желающие с 10:00 до 15:00. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на Эльмаше снова проходит выездная вакцинация от коронавируса. 2 апреля вечером и 3 апреля утром там наблюдались очереди желающих.

В пятницу вакцинация проходила с 16:00 до 19:00. В гипермаркете "О'КЕЙ" на улице Бабушкина выстроилась очередь в 50-60 человек. На прививку пришли в основном взрослые и пенсионеры. Волонтёры областного медколледжа помогали им заполнить анкету, мерили температуру и давление желающим привиться, а затем направляли их на прививку.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

На месте пациентов ждут врачи из городской больницы №23. Пункты вакцинации развёрнуты прямо перед кассами. Прививки ставят за ширмами одновременно нескольким горожанам.

Фото: Галина Словьёва

Отметим, что записываться на прививку заранее не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Сегодня первый компонент вакцины могут ввести все желающие с 10:00 до 15:00. Вторую прививку будут ставить с 16:00 до 19:00 23 апреля и с 10:00 до 17:00 24 апреля.

Напомним, что первая выездная вакцинация проходила на Эльмаше месяц назад. Тогда "Областная газета" также публиковала фоторепортаж с места события.

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Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва