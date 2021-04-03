За сутки в Свердловской области выявили 133 случая коронавируса

На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 133 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе приближается к 83 тысячам.

Выписались по выздоровлении более 76 тысяч свердловчан, в том числе 145 человек за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 275 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+38), Алапаевского района, Арамильского и Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 82 915", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев регионе – 2 762.

Накануне стало известно о 131 новом случае коронавируса в Свердловской области.

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