Коронавирус подтвердили ещё у 9 021 россиянина

Более 2000 новых ковид-пациентов выявлено в Москве. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлен 9 021 случай заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 572 077.

Более 2000 новых ковид-пациентов выявлено в Москве (2 011). В других регионах выявлено менее 1000 заразившихся за сутки. Свердловская область со 133 новыми случаями коронавируса заняла 10-ю строчку среди других российских регионов.

За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписались 9,6 тысячи россиян. Всего с начала пандемии российские врачи вылечили около 4,2 миллиона человек. Спасти не удалось более 100 тысяч заразившихся коронавирусом. За сутки зафиксирована смерть ещё 384 жителей страны.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 792 жителей России.

По данным Роспотребнадзора на 3 апреля, в стране проведено 121,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 342 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 949 человек.