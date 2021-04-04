В Свердловской области за сутки зафиксировали 136 случаев COVID-19

Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области перевалило за 83 тысячи. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа на Среднем Урале обнаружили ещё 136 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области перевалило за 83 тысячи.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, из больниц по выздоровлению выписаны ещё 147 человек. Число свердловчан, победивших болезнь, составляет 76 435 человек. На лечении остаются около 3,8 тыс. пациентов, состояние 286 из которых оценивается как тяжёлое.

За всё время пандемии на Среднем Урале коронавирусом заразился 83 051 человек.

COVID-19 лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевска, Асбеста, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Кроме того, сообщается о 10 случаях смерти за минувшие сутки. Суммарно болезнь унесла жизни уже 2 772 жителей Среднего Урала.

Напомним, днём ранее в Свердловской области выявили 133 пациента с коронавирусом.