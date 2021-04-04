Ещё 8 817 россиян заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в стране составляет 4 580 894. Фото: Павел Ворожцов.

В России за минувший день коронавирусом заразились 8 817 человек. Общее число инфицированных в стране составляет 4 580 894.

Больше всего случаев заражения традиционно выявлено в Москве - 1 901 новый пациент. В списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью Свердловская область расположилась на 10 месте с 136 заражёнными.

За прошедший день из больниц было выписано 8 212 пациентов, переболевших COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 4 204 081. При этом инфекция унесла жизни ещё 357 россиян. Жертвами пандемии стали уже 100 374 жителей России.

На сегодняшний день на лечении находится более 270 тыс. россиян. Добавим, что сутками ранее федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщал о 9 021 случае заражения.