Сотни екатеринбуржцев сделали «10 000 шагов к жизни»

По мнению Андрея Карлова, «маршрут здоровья» должен быть разработан в каждом свердловском муниципалитете. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В ЦПКиО Екатеринбурга состоялась всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Её поддержали сотни гостей и жителей уральской столицы, в том числе министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Участие в акции, направленной на приобщение к доступной и эффективной физической активности – ежедневной ходьбе не менее 10 тысяч шагов, приняли свыше 600 человек. Они прошли три километра в парке имени Маяковского под девизом «Мы вместе шагаем за здоровьем!».

Перед началом мероприятия каждый получил эмблему и номер. Инструкторы ЗОЖ провели с участниками инструктаж и кардиозарядку, сообщает департамент информполитики региона.

По мнению Андрея Карлова, подобный «маршрут здоровья», на котором свердловчане смогут повышать свою физическую форму, должен быть разработан в каждом свердловском муниципалитете.

Добавим, в Каменске-Уральском открылись маршруты здоровья и возобновились зарядки в парке «Космос». Первая прошла 3 апреля, в ней участвовали более 210 человек, информирует пресс-служба горадминистрации.

Напомним, «Тропа здоровья» есть в Берёзовском. Горожане могут пройтись по лесным и асфальтированным дорогам. В свою очередь, велосипедистов порадует велодорожка протяжённостью пять километров.