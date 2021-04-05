За сутки в Свердловской области выявили 141 случай коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 54 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 141 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 83 192.

Выписались по выздоровлении 76 587 свердловчан, в том числе 152 человека за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+54), Артёмовского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сысерти, Талицкого городского округа.

Зарегистрировано ещё 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев регионе – 2 779, сообщает региональный оперштаб.