Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 апреля 2021, 13:05

В России за сутки выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом

масочный режим

Всего выписалось по выздоровлению 4 211 133 жителей страны, в том числе 7 052 – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 646. Общее число инфицированных в стране составило 4 589 540.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 876. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 141 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 211 133 жителей страны, в том числе 7 052 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 100 717 россиян. За последние сутки зафиксировано 343 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 121,9 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 249 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 492 299 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2021, 13:43 / Общество
Три человека погибли при столкновении машины с грузовиком под Кушвой
05.04.2021, 13:37 / Политика
Нгуен Суан Фук избран президентом Вьетнама
05.04.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 141 случай коронавируса
05.04.2021, 13:05 / Общество
В России за сутки выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом
05.04.2021, 12:44 / Общество
Роскомнадзор продлил ограничения в отношении Twitter до 15 мая