В России за сутки выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом

Всего выписалось по выздоровлению 4 211 133 жителей страны, в том числе 7 052 – за последние 24 часа. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 646. Общее число инфицированных в стране составило 4 589 540.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 876. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 141 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 211 133 жителей страны, в том числе 7 052 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 100 717 россиян. За последние сутки зафиксировано 343 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 121,9 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 249 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 492 299 человек.