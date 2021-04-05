В центре Екатеринбурга прошла проверка по масочному режиму в общественном транспорте. Фото

Результаты проверки показали, что масочный режим соблюдают около 90% пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками муниципальной транспортной инспекции (МТИ) провели в центре Екатеринбурга рейд по соблюдению масочного режима в автобусах. Результаты проверки показали, что масочный режим соблюдают около 90% пассажиров. Как это было - в фоторепортаже "Облгазеты".

Рейд начался в 10:00 на площади 1905 года. Администрация Екатеринбурга анонсировала его в субботу, 3 апреля.

Фото: Галина Соловьёва

В ходе проверки инспекторы проводили профилактические беседы с кондукторами автобусов и давали им указание не пускать в салон транспорта "безмасочников". Если сотрудники контрольных органов выявляют граждан, которые наотрез отказываются надевать медицинские маски в общественном транспорте, то к ним могут применяться меры административного воздействия.

Фото: Галина Соловьёва

Контроллёры убедились, что во всех автобусах размещены предупреждающие объявления, которые напоминают об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

"Проверки направлены на то, чтобы привить людям профилактику против коронавирусной инфекции. Чтобы люди соблюдали указ губернатора Свердловской области и, соответственно, постановление Роспотребнадзора", - пояснил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Фото: Галина Соловьёва

Он отметил, что у сотрудников МТИ нет полномочий наказывать пассажиров без масок, поэтому сотрудники инспекции проводят только профилактические беседы. Штрафные санкции в отношении пассажиров могут применять только сотрудники полиции. Николай Вахлов напомнил, что пренебрежение правилами безопасности карается штрафом от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

"Если посмотреть на результаты проверки, то все люди имеют при себе маски. Они, может быть, их не надели, но все так или иначе носят с собой маски", - подытожил Николай Вахлов.

Фото: Галина Соловьёва