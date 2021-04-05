На Среднем Урале вырос спрос на получение справок нарколога и психиатра

Очередь – привычное явление для многих поликлиник. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской областной наркологической больнице – небывалые очереди на получение медицинской справки о том, что как наркоман, психопат и алкоголик на учёте не состоишь, такими вещами не занимаешься и не злоупотребляешь. В одной из таких очередей, растянувшейся даже во дворе, оказался журналист «Облгазеты». Что за ажиотаж? Оказалось, что это стало привычным явлением для медицинского учреждения после того, как расширился список лиц, кому необходима такая медицинская справка.

В принципе всё правильно: тот же человек с ружьём должен быть здоровым во всех отношениях, но почему так хлопотно-то? Принимает только один врач, хотя по штатному расписанию их шесть. Регулятора живой очереди и предварительной записи нет. На всё про всё ушло три часа, хотя персонал работал споро.

– Да, очереди есть: в один день больше, в другой меньше, – прокомментировала журналисту «Облгазеты» начальник отдела по социальной работе и связям с общественностью Свердловской областной наркологической больницы Наталья Лащенкова. – Люди хотят с утра всё сделать и пойти на работу. Рост обращений наблюдался в начале этого года в связи с тем, что у сотрудников частных охранных предприятий изменились требования к этой процедуре. Но кроме обычных справок для водителей и охотников при поступлении на работу, на госслужбу, в финансовые структуры, на работу, связанную с гостайной, охранной деятельностью, у нас в этом году добавился ещё один контингент – обучающиеся в школах, техникумах, вузах. На этот поток выделили отдельного доктора, но это всё равно добавило очереди.

По словам главного врача Свердловской областной наркологической больницы Антона Поддубного, на увеличении времени ожидания сказались и ограничения, связанные с пандемией. Помимо этого, работодатели стали чаще требовать такие справки при поступлении на работу. Но в больнице работают над решением этой проблемы.

– Мы планируем внедрить принцип «одного окна» – выдавать не только справки, но и медицинское заключение, – рассказал Антон Поддубный. – Причём готовить их по возможности дистанционно, чтобы человек пришёл только сдать анализы, заплатить за услугу и получить заключение.

В ТЕМУ Получение медицинской справки в наркологической больнице – нередко только первый шаг. Например, для продления водительского удостоверения и разрешения на охотничье оружие необходимо для общего медицинского заключения идти в лицензированные клиники, где вас проверят терапевт и офтальмолог. Журналист «Облгазеты» нашёл частную клинику поблизости от управления ГИБДД, чтобы тут же сдать документы на права. И действительно, сделали медицинское заключение, как и обещали, за полчаса и безо всяких очередей. Само собой, надо платить за каждую опцию: – справка от психиатра – 365 рублей; – справка от нарколога – 365 рублей; – химико-токсикологическое обследование на наличие наркотических веществ – 1 850 рублей; – медицинское заключение – от 2 100 рублей (частная клиника); – госпошлина – 2 000 рублей. Но есть один нюанс: такую услугу, как комплект документов на водительские права, оружейную справку с анализами, предлагают многие частные клиники. Однако в ГИБДД принимают документы не от всех клиник: специальный список допущенных к этой процедуре медучреждений вывешен в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД. В общем, как было у Аркадия Райкина в одной из его миниатюр «Дайте мне справку, что вам нужна справка», так и осталось.

МЕЖДУ ТЕМ Александр АМБРАЖЕЙЧИК, заведующий наркологическим отделением реабилитационного центра «Урал без наркотиков»: – В каждой поликлинике городов и районов Свердловской области есть врач-нарколог. Любой гражданин с полисом медстрахования может к нему обратиться. И если врач считает, что необходимо провести лечение, то оно будет за счёт бюджета, но тогда пациент автоматически попадает на учёт. А что означает учёт для некоторых профессий, например, водителей, госслужащих, в финансовой сфере, да и просто при поступлении на работу – сейчас многие предприятия и компании требуют такие справки? По сути – запрет на профессию. Поэтому многие предпочитают пролечиться в платных клиниках инкогнито.

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