Выездные вакцинации от COVID-19 пройдут ещё в двух ТРЦ Екатеринбурга

Мобильные пункты будут работать в ТРЦ "Мега" и "Дирижабль". Фото: Галина Соловьёва.

В ближайший месяц в уральской столице пройдут ещё восемь выездных вакцинаций населения от коронавируса. Мобильные пункты будут работать в ТРЦ "Мега" и "Дирижабль".

Первый компонент вакцины в ТРЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) будут ставить 8 и 12 апреля с 10:00 до 17:00. Привиться вторым компонентом можно будет 29 апреля и 4 мая также с 10:00 до 17:00.

В "Дирижабле" (ул. Академика Шварца, 17, второй этаж) жители Екатеринбурга могут поставить первый компонент вакцины 6 и 8 апреля с 11:00 до 14:00, а второй компонент - 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй компонент вакцины нужно будет ставить в том же ТРЦ, где был поставлен первый. Предварительная запись не требуется.

"Ранее мы провели несколько выездных акций в торговых центрах Екатеринбурга, и этот опыт был признан успешным. Поэтому было решено организовать пункты вакцинации в торговых центрах на постоянной основе", - отметил заместитель главврача городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.

Напомним, что последний раз выездная вакцинация от корнавируса проходила 2 и 3 апреля в в гипермаркете "О’КЕЙ" на ул. Бабушкина, 2а. Узнать, как проходила вакцинация можно здесь. Аналогичные акции проходили в феврале и марте.