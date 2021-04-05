Масочный атеизм: действительно ли маски защищают от COVID-19?

Отменять обязательное ношение масок пока не торопятся. К слову, вчера в Екатеринбурге прошёл рейд по соблюдению масочного режима: более 90 процентов горожан носят средства защиты. Фото: Галина Соловьёва

На прошлой неделе Верховный суд России отклонил коллективный иск более полутора тысяч человек из разных регионов нашей страны, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. Напомним, что в Свердловской области масочный режим действует с 1 июня 2020 года, в масштабах всей России его ввели позднее – с 28 октября. По сути, мы живём в «масочном» окружении почти год, однако среди экспертов до сих пор нет единого мнения об эффективности масок в целях защиты от COVID-19.

Это не шутка

Иск об отмене масочного режима в России рассматривался 1 апреля, но это не шутка: Верховный суд отказался признавать незаконной эту норму, введённую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Истцы выступали за то, что масочный режим нарушает права россиян и что маски дают ложное чувство защищённости, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами безопасности. Но главное, что маски, по мнению противников этого средства защиты, вредят здоровью граждан, страдающих, в частности, болезнями органов дыхания, и негативно отражаются на жизни тех же глухих, которые читают по губам.

Однако эти доводы представителю Роспотребнадзора в суде показались субъективными и малоубедительными. По его словам, как передаёт «Коммерсант», «буквально сейчас» в 26 регионах России проводилось исследование на 14 тысячах человек «с масками и без масок». Исследования ещё не официальные, но в пятидесяти процентах случаев, когда «пациент не носил маску, тогда он заболевал».

«Доводы административного искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит», – сказала представитель Генеральной прокуратуры России, как сообщает «Российская газета».

– В последнее время я не удивляюсь таким решениям Верховного или Конституционного суда: те или иные судебные решения зачастую принимаются в угоду кому или чему-либо, – прокомментировал журналисту «Облгазеты» президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Я уверен, что этот вирус проникает сквозь любую маску. А значит, мы надеваем маску лишь формально, чтобы исполнить то, чего от нас хотят.

Барьер для вируса

Тем не менее все врачи и медицинские работники, с которыми общался журналист «Областной газеты», в один голос твердят, что защитные маски во время пандемии необходимы.

– Носить маску в общественных местах нужно до тех пор, пока у нас не будет привито 60, а лучше 80 процентов населения, – считает главный пульмонолог Свердловской областиИгорь Лещенко. – Ношение маски никак не влияет на здоровье людей, имеющих астму или другие хронические заболевания. Через маску также проходит воздух, и никаких противопоказаний к её использованию у тех, кто дышит атмосферным воздухом, нет. Нужно просто правильно подбирать маску и правильно её носить.

Главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Ирина Тузанкина также убеждена в важности масок.

– Конечно, если взять вирус и начать распространять его в чистом виде, то маска не поможет, – говорит Ирина Тузанкина. – Но если мы говорим об общении с людьми, то маска – барьер для проникновения вируса. Вирусные частицы не живут вне живых клеток, а вот клетки могут присутствовать в брызгах, которые возникают при чихании, кашле. В этих брызгах и находятся вирусы.

Носить маски особенно важно инфицированным. Но поскольку коронавирус может протекать и бессимптомно, а каждый день никто из нас на COVID-19 не тестируется, то профилактическое применение индивидуальных средств защиты, по мнению Ирины Тузанкиной, снижает риск распространения инфекции.

Исследованием (не)установлено

И всё же специалисты признаются, что об эффективности маски можно говорить только в том случае, если правильно её носить и менять каждые два часа. У нас же маска сейчас превратилась просто в деталь, которая спокойно болтается на ухе, под подбородком или едва прикрывает рот. А кто-то носит одну и ту же маску не то что часами и днями, а даже неделями – в таком случае, вероятно, полезнее и вовсе ходить без маски.

– Люди, которые постоянно носят одну и ту же маску, подвергают риску своё здоровье, – предупреждает Ирина Тузанкина. – Мы же не стерильны: микроорганизмы на грязной маске просто кишат, и такая ингаляция из бактериальных смесей может привести к каким угодно болезням, в первую очередь – дыхательных путей. Это всё равно, что носить грязь на лице.

Однако даже если учитывать все правила использования защитных масок, однозначно говорить о том, что они эффективны или бесполезны в защите от COVID-19, нельзя. Исследования на эту тему как-то не особо распространяются на просторах Интернета и в СМИ, а те, что удаётся найти, весьма расплывчаты и сомнительны.

– В рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период» Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора проводил анализ эффективности использования средств индивидуальной защиты: медицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами, и их комбинации, – рассказал журналисту «Облгазеты» глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской областиДмитрий Козловских. – По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал. Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.

А вот исследование учёных из Дании, проводимое весной прошлого года, не такое оптимистичное. Там специалисты, которые заставили одну группу людей больше месяца ходить в масках, а другую – без них, пришли к выводу, что средства защиты не показали никакой эффективности. Возможно, дело в методологии исследования, но факт остаётся фактом. Исследование специалистами Роскачества разных российских масок, опубликованное в марте этого года, указывает примерно на то же: ни одна из проверенных масок не гарантирует стопроцентной защиты от вирусов. Лучшие результаты показала только гигиеническая лицевая многоразовая маска МД СТМ – она пропускает до 56,2 процента вирусов, остальные – больше.

Выходит, эффективность защитной маски – как вера в Бога: есть она точно или нет – неизвестно. Но правила на всякий случай лучше соблюдать: сейчас нарушителей масочного режима штрафуют по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, штраф – от 1 до 30 тысяч рублей.

КСТАТИ Из-за пандемии наравне с масками где-то требуют обязательное ношение и защитных перчаток. Но их неправильное использование может привести не только к заражению вирусом, но и к серьёзным повреждениям кожи: дерматиту, крапивнице и другим раздражениям. – Перчатки нужно надевать только на сухую кожу и обязательно мыть руки после их использования, обрабатывать кожу увлажняющими и регенерирующими кремами, – поясняет врач-дерматолог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Александра Шубина. – Лучше всего покупать нитриловые и неопреновые – они менее аллергенны, а вот латексные, которые наиболее распространены, вызывают кожные раздражения чаще всего. На непродолжительное время лучше отдать предпочтение обычным полиэтиленовым перчаткам. Но вообще, если нет необходимости, лучше не носить перчатки, а просто чаще очищать руки. Использование перчаток малоэффективно.

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Опубликовано в №59 от 06.04.2021