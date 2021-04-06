В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Британским штаммом коронавируса заразился 81 россиянин, южноафриканский штамм выявлен у шести человек. Все случаи завозные.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России выявлены и другие штаммы штаммы, они пока исследуются. По её словам, все они мало распространены в стране из-за ограничительных мер. Санврачи рекомендуют не выезжать за рубеж.

"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи - завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами", - сообщила Анна Попова в интервью "Известиям".

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 5 апреля составило 4 589 540. Почти 2% заразившихся COVID-19 в стране ‒ жители Свердловской области. По данным главного санврача 40% россиян имеют антитела к SARS-CoV-2.

Ранее РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 ареля. Это связано с обнаружением в этой стране новой мутации COVID-19. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

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