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6 апреля 2021, 11:07

Названы 12 свердловских территорий, неблагополучных по пневмонии и ОРВИ

Девушка в маске лечится от постуды

Заболевамость ОРВИ в Екатеринбурге превышает эпидпорог, а вот заболевших пневмонией стало меньше. Фото: Галина Соловьёва

За семь дней в Свердловской области выявлено 26 220 простудившихся и 1 165 подхвативших пневмонию. Эти показатели находятся на уровне прошлой недели.

В Управлении Роспотребнадзора по региону назвали неблагополучные территории по ОРВИ и пневмонии. Отметим, что в обоих списках значится Верхняя Тура. Среднеобластные показатели по простудившимся в 1,5 раза и более превышены также в Ревде, ЗАТО Свободный и Туринском ГО.

В Екатеринбурге за неделю с 29 марта по 4 апреля ОРВИ заразились 13 162 горожанина. Это выше уровня эпидпорога на 2,1% и на уровне прошлой недели. Заболеваемость пневмонией в городе снизилась на 3,17%. За семь дней зарегистрировано 430 случаев внебольничных пневмоний.

Неблагополучными по пневмонии названы Пышминский, Каменский, Арамильский, Артинский ГО, Сухой Лог, Нижняя Салда, Нижнесергинский МР и Верхний Тагил. Там  показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

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Областная газета Свердловской области

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