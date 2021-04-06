За сутки в Свердловской области выявили 138 случаев коронавируса

Почти 2% заразившихся COVID-19 в России ‒ жители Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 138 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 83 330.

Выписались по выздоровлении 76,7 тысячи свердловчан, вто числе 151 человек выписался за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 290 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+53), Артинского ГО, Асбеста, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого ГО.

Зарегистрировано ещё 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии коронавируса – 2 784.

Накануне стало известно о 141 новом случае заболевания в регионе.

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Почти 2% заразившихся COVID-19 в России ‒ жители Свердловской области.

Выездные вакцинации от COVID-19 пройдут ещё в двух ТРЦ Екатеринбурга.