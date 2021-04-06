Ещё 8 328 россиян заразились коронавирусом

Более 1000 новых ковид-пациентов по-прежнему выявляют только в Москве. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 8 328 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 597 868.

Более 1 000 новых ковид-пациентов по-прежнему выявляют только в Москве (1 747). Свердловская область со 138 новыми случаями коронавируса занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выписались по выздоровлении ещё 8 902 россиянина. Всего с начала пандемии российские врачи вылечили 4,2 миллиона граждан. 101 тысяча жителей России скончалась, смерть 389 из них была зафиксирована за последние 24 часа.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 646 жителей России.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в стране проведено более 122 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 194 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 491 986 человек.

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