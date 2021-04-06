Один в поле воин: Евгений Куйвашев рассказал о волонтёре на мотодрезине

В разгар пандемии Александр оказался единственным добровольцем на всю округу. Фото: скрин страницы в соцсетях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о волонтёре на мотодрезине. Молодой человек в одиночку доставлял по Алапаевской узкоколейке продукты и лекарства местным жителям.

Евгений Куйвашев поделился видео, которое, по его словам, получил на днях. На видеозаписи, сделанной прошлым летом, видно, что волонтёр едет на мотодрезине.

"Это "пионерка" – мотодрезина, на которой волонтёр Александр Болтенков в самый разгар эпидемии доставлял по Алапаевской узкоколейке продукты и лекарства местным жителям", – сказал глава региона. Он отметил, что молодой человек, который тогда был на последнем курсе областного медколледжа, оказался единственным добровольцем на всю округу.

На время дистанта он уехал домой, в посёлок Муратково, взял с собой удостоверение волонтёра, специальный защитный костюм и приступил к делу. Свердловчанин доставлял продукты адресатам и помогал по хозяйству. Он принимал заявки от нуждающихся на личный телефон.

"Саша, ты своим примером показал, что и один в поле воин – если он силён духом. Спасибо тебе! Но отдельные слова благодарности я хочу передать твоей маме. Она точно может тобой гордиться!", – заявил губернатор, добавив, что сейчас Александр работает фельдшером Алапаевской станции медомощи.

Добавим, новый пост в Instagram Евгений Куйвашев опубликовал за день до выхода из отпуска, в котором он находится с 24 марта. Последний же пост был сделан в первый день отпуска. Напомним, и.о. главы региона на это время стал Александр Высокинский.

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