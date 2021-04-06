В Екатеринбурге выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса

Пациентка госпитализирована в ГКБ №40 Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Заболела екатеринбурженка, вернувшаяся из Турции в конце марта. Сейчас пациентка госпитализирована в специальный бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям.

"В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта", - сообщили "Областной газете" в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что для изучения новых штаммов коронавируса тесты берут у вернувшихся из-за рубежа, контактировавших с ними и у пациентов с тяжёлым течением болезни. Для более детального исследования пробы из Свердловской области отправляют в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, в Новосибирск. О завозном случае британского штамма коронавируса стало известно от Тюменского научно-исследовательского института.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Свердловские санврачи проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия. Соответствующие предписания выданы минздраву Свердловской области, ГАУЗ СО "ЦГКБ №6". Медики этой больницы первыми приняли заразившуюся жительницу Екатеринбурга.

"Установлен круг контактных лиц: информация о них направлена в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иные региональные управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования", - рассказали в оперштабе.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о 81-м случае заражения британским штаммом коронавируса в России и шести случаях заражения южноафриканский штаммом. Первый завозной случай в стране был выявлен 11 января. Известно, что британский штамм коронавируса вызывает более тяжёлое течение болезни и передаётся воздушно-капельным путём.

Всего в России почти 4,6 миллиона заразившихся коронавирусом. Из них вылечились 4,2 миллиона граждан.

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