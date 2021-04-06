Свердловских пенсионеров готовят к выходу с самоизоляции по видеоурокам

Во время самоизоляции специалисты «Меноры» обзванивали пожилых людей, чтобы уговорить их зайти в Интернет и посмотреть видеоролики с упражнениями, но со временем желающих освоить онлайн-технологии среди пенсионеров стало больше Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области пожилых людей стали готовить к выходу с самоизоляции… по видеоурокам. Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» выпустил серию роликов, в которых специалисты показывают полезные упражнения на улучшение мелкой моторики, работы мозга, сохранение памяти и проводят физминутки.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменили 30 марта. Год уральские пенсионеры были вынуждены сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Как отмечают специалисты центра «Менора», после такого длительного периода у многих пожилых ухудшилось не только физическое, но и психологическое состояние.

– За время самоизоляции мы увидели регрессию в состоянии пенсионеров, – отмечает директор еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина. – В период пандемии люди были ограничены с точки зрения двигательных функций, общения с родственниками и знакомыми также стало резко меньше. Они впадали в депрессию, хуже себя чувствовали, обострилась деменция. Сейчас пенсионеры не смогут сразу выйти из самоизоляции: страх заболеть никуда не денется. Поэтому мы разрабатываем комплексный подход, чтобы люди в возрасте были и психологически, и физически готовы вернуться к обычной жизни.

Чтобы помочь гражданам старше 65 лет выйти из тяжёлого психологического состояния и улучшить здоровье, психологи и медики разработали ряд упражнений по профилактике геронтологических заболеваний и записали их на видео. На Ютьюб-канале «Меноры» уже размещено шесть роликов о профилактике деменции, о развитии мелкой моторики и о том, какими физическими упражнениями стоит заниматься дома.

– В видео мы показываем, как тренировать и восстанавливать слуховую, зрительную, кратковременную и долговременную память, – говорит врач, коуч Ирина Мерзлякова. – Ещё мы занимаемся нейробикой, то есть тренировкой левого и правого полушарий мозга. Во время таких занятий руки одновременно выполняют разные задания в быстром темпе, либо нужно писать обеими руками.

Постепенно на канале будут появляться ролики по другим темам. По словам Ирины Гуткиной, от пожилых людей поступает запрос сделать видео с упражнениями на дыхание, чтобы преодолеть последствия перенесённой коронавирусной инфекции и укрепить органы дыхания. Посмотреть эти видеозанятия может бесплатно любой желающий.

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Опубликовано в №060 от 07.04.2021