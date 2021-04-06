В России введут новые меры борьбы с коронавирусом

В Росси выявлены почти 4,6 миллиона заболевших и 103 человека, подхвативший британский штамм инфекции. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о третьей волне коронавируса в Европе и Азии. Для недопущения такой же ситуации в России он поручил подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты россиян от COVID-19.

Поручение было дано на сегодняшнем заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции. Разработкой мер займётся вице-премьер Татьяна Голикова вместе с Роспотребнадзором, учёными и врачами. Предложения должны быть представлены уже к пятнице.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остаётся стабильной несколько недель подряд. Но мы видим, как она развивается в целом ряде стран. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции. Реагировать незамедлительно. И конечно, наращивать темпы вакцинации", - заявил на заседании Михаил Мишустин.

При этом глава кабмина подчеркнул, что вирус не отступил и очень важно дальше соблюдать меры предосторожности. Михаил Мишустин обратился ко всем россиянам: "Коронавирус – это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошёл непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова: лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжёлых последствий. Не надо полагаться на авось".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что в стране выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса. Первый случай выявлен в Екатеринбурге. Местная жительница, приехавшая из Турции в конце марта, сдала положительный тест. В пробе были выявлены мутации, характерные для британского геноварианта.

Всего в России почти 4,6 миллиона заразившихся коронавирусом. Из них вылечились 4,2 миллиона граждан.