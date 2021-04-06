Для людей старше 65 лет могут вернуть обязательную самоизоляцию

Свердловская область стала одним из регионов, отменивших самоизоляцию для пенсионеров. С 30 марта она стала рекомендательной. Фото: Павел Ворожцов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заболевших людей старше 65 лет в регионах, где отменили обязательную самоизоляцию. Речь идёт о 18 субъектах РФ.

"В 18 субъектах Российской Федерации уже сняты ограничения для лиц старше 65 лет. Эти ограничения снимались начиная с февраля. И там, где это произошло, мы отмечаем рост заболеваемости людей именно этой возрастной группы. Изменение режима ограничений возможно, но только после формирования популяционного иммунитета", - заявила главный санврач страны на Координационном совете при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках первого шага вакцинацию должны пройти все россияне 60+. Отменять самоизоляцию главы регионов могут только после консультаций с региональными санврачами.

Анна Попова отметила, что во всех регионах продолжает действовать масочный режим, сохраняется режим дезинфекции на общественном транспорте и в местах массового пребывания людей.

Напомним, что Свердловская область стала одним из регионов, отменивших самоизоляцию для пенсионеров. С 30 марта она стала рекомендательной. К резкому росту общего числа заразившихся это не привело. С 1 апреля самоизоляция была отменена на федеральном уровне. Для пенсионеров в регионах, где сохраняется этот режим, введены правила оформления больничных листов, которые будут действовать до 1 мая.

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