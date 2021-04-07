В Свердловской области за сутки зафиксировали 127 случаев COVID-19

Суммарно на Среднем Урале COVID-19 подхватили уже 83 457 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа в Свердловской области подтвердили 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суммарно на Среднем Урале COVID-19 подхватили уже 83 457 человек.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, из больниц выписали ещё 140 свердловчан. Всего болезнь смогли победить 76 878 жителей Среднего Урала. На лечении остаются около 3,8 тыс. человек.

Кроме того, инфекция унесла жизни ещё семи свердловчан. Общее число летальных исходов в регионе составляет 2 791.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 138 случаях заболевания COVID-19.