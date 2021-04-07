В России зарегистрированы 8 294 новых пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в России выявили 4 606 162 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии в России выявили 4 606 162 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувший день было зарегистрировано 8 294 новых пациентов.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 1 585 инфицированных COVID-19. Свердловская область занимает 10 место в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 127 новых заражённых. Напомним, вчера федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 8 328 случаях заболевания.

По выздоровлению из больниц выписались 9 445 человек, а общее число россиян, переболевших коронавирусом, составляет 4 229 480. На лечении остаются порядка 275 тыс. граждан.

Также за последние 24 часа зарегистрировали 374 летальных исходов. От опасной болезни скончались уже 101 480 жителей России.