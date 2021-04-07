Свердловские больницы получили 60 тысяч доз иммуноглобулина

В текущем году для региональных медучреждений будет подготовлено около 500 тыс. доз. Фото: Павел Ворожцов.

На Средний Урал поступила крупная партия иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита. Больницы Свердловской области получили 60 тыс. доз препарата.

Производством иммуноглобулина занимается Областная станция переливания крови. В текущем году для региональных медучреждений будет подготовлено около 500 тыс. доз.

"Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объёме", - передаёт слова главврача Областной станции переливания крови Александра Орлова департамент информполитики региона.

Иммуноглобулин представляет собой фракцию белка, содержащую антитела к вирусу клещевого энцефалита, полученную из плазмы иммунных доноров. Для нейтрализации вируса клещевого энцефалита человеческий иммуноглобулин вводится непривитым лицам в течение 96 часов после присасывания клещей.

Напомним, о начале сезона активности клещей на Среднем Урале стало известно в середине марта, а уже 29 марта в Свердловской области зарегистрировали первый случай укуса клеща. Отметим, что в 2020 году от укусов клещей пострадали 31 180 уральцев.

Ранее "Областная газета" рассказывала, можно ли совмещать прививки от коронавируса и клеща.