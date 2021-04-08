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8 апреля 2021, 11:53

Владимир Путин наградил свердловских санврачей за вклад в борьбу с COVID-19

Врач в защитном костюме в лаборатории

Отмечен вклад свердловских санврачей в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами РФ". Согласно документу, семь свердловских санврачей награждены орденами Пирогова, ещё пять сотрудников Роспотребнадзора – медалями Луки Крымского.

Таким образом отмечен их вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Орденом Пирогова награждены:

  • Иван Власов – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, Камышлове, Камышловском и Пышминском районах;
  • Ольга Лосевская – замруководителя территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Светлана Перминова – начальника отдела Управления по Свердловской области;
  • Анжелика Понамарёва – замруководителя Управления по региону;
  • Светлана Скрябина – начальник отдела Управления;
  • Елена Шевченко – замглавы территориального отдела Управления в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме;
  • Алла Эккарт – замначальника территориального отдела Управления в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районе.

Медаль Луки Крымского получили:

  • Ирина Бессергенёва – ведущий специалист-эксперт Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Светлана Зарубина – старший специалист отдела Управления по Свердловской области;
  • Станислав Топорков – специалист-эксперт территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Ирина Углова – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления в Каменске-Уральском, Сухоложском и Богдановичском районах;
  • Мария Шишкова – ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Кроме того, согласно указу, двое свердловчан – работников Каменск-Уральского металлургического завода – удостоены  медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это контролёр продукции цветной металлургии Надежда Жернакова и прессовщик на гидропрессах Алексей Торопов. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 

Такую же награду получил замруководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков. Напомним, что с 1 апреля 2021 года Уральское управление ликвидировано.

Владимир Путин также присвоил почётное звание "Заслуженный работник атомной промышленности РФ" руководителю Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александру Мысину.

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