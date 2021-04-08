Владимир Путин наградил свердловских санврачей за вклад в борьбу с COVID-19

Отмечен вклад свердловских санврачей в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами РФ". Согласно документу, семь свердловских санврачей награждены орденами Пирогова, ещё пять сотрудников Роспотребнадзора – медалями Луки Крымского.

Таким образом отмечен их вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Орденом Пирогова награждены:

Иван Власов – замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, Камышлове, Камышловском и Пышминском районах;

Ольга Лосевская – замруководителя территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Светлана Перминова – начальника отдела Управления по Свердловской области;

Анжелика Понамарёва – замруководителя Управления по региону;

Светлана Скрябина – начальник отдела Управления;

Елена Шевченко – замглавы территориального отдела Управления в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме;

Алла Эккарт – замначальника территориального отдела Управления в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районе.

Медаль Луки Крымского получили:

Ирина Бессергенёва – ведущий специалист-эксперт Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Светлана Зарубина – старший специалист отдела Управления по Свердловской области;

Станислав Топорков – специалист-эксперт территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Ирина Углова – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления в Каменске-Уральском, Сухоложском и Богдановичском районах;

Мария Шишкова – ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Кроме того, согласно указу, двое свердловчан – работников Каменск-Уральского металлургического завода – удостоены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это контролёр продукции цветной металлургии Надежда Жернакова и прессовщик на гидропрессах Алексей Торопов. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Такую же награду получил замруководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков. Напомним, что с 1 апреля 2021 года Уральское управление ликвидировано.

Владимир Путин также присвоил почётное звание "Заслуженный работник атомной промышленности РФ" руководителю Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александру Мысину.

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