За сутки в Свердловской области выявили 125 случаев коронавируса

Ещё 125 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 83,5 тысячи.
Выписались по выздоровлении 77 тысяч свердловчан, в том числе - 138 за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+37), Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 582", - сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии в регионе – 2 798.
Накауне стало известно о 127 новых случаях коронавируса в Свердловской области.
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