За сутки в Свердловской области выявили 125 случаев коронавируса

Выписались по выздоровлении 77 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 125 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 83,5 тысячи.

Выписались по выздоровлении 77 тысяч свердловчан, в том числе - 138 за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+37), Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 582", - сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии в регионе – 2 798.

Накауне стало известно о 127 новых случаях коронавируса в Свердловской области.

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