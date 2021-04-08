Ещё 8 672 россиянина подхватили коронавирусную инфекцию

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 294 жителей России. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 8 672 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 614 834.

В Москве выявлено более 2000 заразившихся за сутки - 2 024. В дргуих регионах менее 1000 новых ковид-пациентов. Свердловская область со 125 случаями коронавируса снова занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Российские врачи вылечили 4,2 миллиона человек. 9,5 тысячи пациентов выписались за последние сутки. Скончались 101,8 тысячи человек с подтверждённым ковидом.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 294 жителей России.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 8 апреля 2021 года выявлено 132 981 452 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 659 807 случаев.

Читайте также:

Для людей старше 65 лет могут вернуть обязательную самоизоляцию.

В России введут новые меры борьбы с коронавирусом.