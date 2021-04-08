«Желание иметь ребёнка сильнее страхов»: как ЭКО избавляет от бесплодия и почему помогает не всем?

Стоимость процедуры ЭКО (от 100 до 200 тысяч рублей) обусловлена дорогими препаратами и высокотехнологичной аппаратурой, которую сами медики называют «космической». Фото: Галина Соловьёва

35 лет назад в Советском Союзе родился первый ребёнок, зачатый с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С тех пор процедура ЭКО становилась всё более популярной. А после 2013 года, когда вспомогательные репродуктивные технологии сделали бесплатными для граждан России, количество желающих стать родителями возросло в разы. Тем не менее отношение к этой процедуре в обществе весьма двоякое. Почему – разбиралась журналист «Облгазеты».

Шанс стать мамой

– Мне поставили диагноз «бесплодие», когда несколько лет назад мы с мужем захотели ребёнка, но я не смогла забеременеть, – рассказывает 34-летняя Ксения Морозова (фамилия была изменена по просьбе героини. – Прим. ред.) из Нижнего Тагила. – Мы с мужем прошли обследование, и причина оказалась во мне, хотя в молодости я родила ребёнка, которому сейчас 13 лет. Тогда мы узнали об экстракорпоральном оплодотворении и решились на него.

В феврале 2020 года Ксения Морозова сделала ЭКО за счёт средств ОМС, забеременела и 28 октября родила долгожданного сына Савелия – подарок мужу в день его 35-летия.

История Ксении – счастливый и нередкий случай, когда паре с диагнозом бесплодие дают шанс родить своего генетического ребёнка. Согласно данным Российской ассоциации репродукции человека, всего с 1995 по 2018 год в России родилось более 256 тысяч детей с помощью ЭКО.

По словам депутата Государственной думы России, члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, сегодня в стране на 10 тысяч жителей приходится 200 циклов ЭКО. За счёт средств обязательного медицинского страхования провели уже 80 тысяч процедур, родилось 26 400 малышей, что составило 1,65 процента от всех рождённых детей за это время.

– На Среднем Урале количество процедур вспомогательных репродуктивных технологий увеличивается, – сообщает начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер. – В 2016 году провели 2 500 процедур ЭКО, а в 2020-м – более 3 900. Увеличивается вклад в рождаемость данной категории пациенток: в 2016-м зафиксировано 700 родов после ЭКО, в 2020-м – порядка 1 200 родов.

Проблемы обоих

Экстракорпоральное оплодотворение – вспомогательная репродуктивная технология, при которой этап зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма женщины, а именно в чашке Петри. Сегодня ЭКО – один из самых эффективных способов решения проблемы бесплодия.

– В обществе считается, что в бесплодии всегда виновата женщина, но сегодня практически у 50 процентов пар это обусловлено мужским фактором, – объясняет генеральный директор екатеринбургского Центра семейной медицины Диляра Медведская. – Мужчины бесплодны из-за врождённых заболеваний, гормональных нарушений и так далее.

По словам врача-репродуктолога отделения вспомогательных репродуктивных технологий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Александры Храмцовой, если у мужчины слабые или «поломанные» сперматозоиды, а женщина здорова, паре всё равно придётся прибегнуть к ЭКО. Эмбриолог отбирает самого «красивого» и сильного сперматозоида и вводит напрямую в яйцеклетку. Но когда невозможно использовать биологический материал супругов, предлагают применить донорские компоненты.

Однако, как отмечают специалисты, главная проблема бесплодия заключается в том, что пары откладывают рождение ребёнка. А репродуктивная функция любого человека снижается с возрастом.

– За последние пять лет появилась тенденция к отсроченному рождению первого ребёнка, – говорит Наталья Зильбер. – Средний возраст родов сегодня составляет примерно 27 лет. Чем дольше женщина оттягивает период рождения, тем больше появляется проблем в её соматическом и репродуктивном здоровье.

Средний возраст женщин, решивших сделать процедуру ЭКО, – старше 35 лет. Показания к проведению экстракорпорального оплодотворения тоже зависит от возраста: ЭКО рекомендуют женщинам до 35 лет, у которых бесплодие не поддаётся лечению в течение года, а после 35 лет этот срок составляет всего шесть месяцев. Также процедуру рекомендуют людям, имеющим заболевания, при которых наступление беременности невозможно без использования ЭКО. Например, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям пациенты с онкологическими заболеваниями могут пройти программу фертильности: сдать биологические материалы на криоконсервацию (то есть заморозку) до момента, когда они смогут стать родителями. Хранить такие материалы можно несколько десятков лет.

– Наверное, в будущем всё чаще будет развиваться отложенное материнство, – считает Александра Храмцова. – Здоровые люди, не готовые родить ребёнка в молодом возрасте, будут копить свой биологический материал, чтобы сохранить ооциты (женские половые клетки, участвующие в размножении. – Прим. ред), сперму или эмбрионы. И чем раньше они станут об этом задумываться, тем лучше будет их репродуктивный потенциал.

Гарантий нет

Экстракорпоральное оплодотворение не станут проводить, если у женщины активная форма туберкулёза, доброкачественные новообразования матки или яичников, ожирение и другие заболевания. При этом в фазу ремиссии болезни ЭКО разрешено.

Если нет противопоказаний, то женщина сдаёт все необходимые анализы. Сначала врачи проводят стимуляцию яичников и питают фолликулы гормонами, чтобы они начали расти. Далее проводят забор яйцеклеток, их оплодотворяют и выращивают. Заключительный этап – перенос эмбриона внутрь матки женщины, а через 10–15 дней – тест на беременность. Остальные эмбрионы можно заморозить и использовать в дальнейшем для повторного переноса, если это будет необходимо.

Однако ЭКО не гарантирует стопроцентную беременность. В клиниках нередко можно встретить пациенток, которые прошли пять или даже десять подсадок эмбриона, но желанных двух полосок так и не появилось.

– В возрасте до 35 лет наступление беременности возможно и с первой попытки проведения ЭКО, – отмечает главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева. – Женщинам старше этого возраста нужно сделать от одной до четырёх попыток.

В среднем по России только 30–35 процентов попыток проведения ЭКО заканчиваются беременностью. При этом повторные подсадки эмбриона имеют чуть больше шансов закрепиться – до 45–50 процентов, так как в этом случае гормональный фон женщины уже восстановился и лучше готов к беременности.

Риски не пугают

Ольга Лепуновавместе с супругом решилась сделать ЭКО после того, как у них не получалось забеременеть несколько лет. Но первая попытка ЭКО не увенчалась успехом, а на девушку негативно повлияли гормональные препараты: на яичниках образовались фолликулярные кисты. Это неопасное заболевание, однако организму необходимо один-три месяца на самостоятельное восстановление.

Пациентам перед проведением ЭКО обязаны рассказать о рисках: кровотечение, инфекционные осложнения, синдром гиперстимуляции яичников. Они проявляются достаточно редко, но могут угрожать здоровью и даже жизни женщины.

– Опасность ЭКО сегодня настолько минимальна, что её бояться не стоит, – утверждает Александра Храмцова. – Если раньше гиперстимуляция яичников могла возникнуть в десяти процентах случаев, то сегодня – не более чем в 0,6 процента. В гормональной терапии мы используем безопасные для женщины препараты, контролируем состояние пациентки во время программы ЭКО. Пункция фолликулов (забор яйцеклеток) и перенос эмбрионов проходит под УЗИ-контролем.

Ольга Лепунова тоже знала о последствиях ЭКО, но, как и других женщин, её это не остановило.

– Я понимала, что могут быть и более серьёзные проблемы со здоровьем, чем кисты, но желание иметь ребёнка сильнее страхов. Я была готова пожертвовать своим здоровьем ради рождения ребёнка, – говорит девушка.

После первого ЭКО Ольга Лепунова сделала ещё два переноса эмбрионов, но результатов не было. Тогда она начала самостоятельно заниматься своим здоровьем и вылечилась, помог врач-эндокринолог. Чудо случилось очень скоро: 31-летняя Ольга забеременела естественным путём и 8 ноября 2020 года родила дочку.

- У меня было такое ощущение, будто этих семи лет, когда я пыталась забеременеть, просто не существовало, – улыбается молодая мама. – Я считаю, что ЭКО необходимо только тем людям, у которых есть физические показания бесплодия. Например, отсутствие маточных труб у женщины. Но в моём случае ЭКО стало частью бизнеса, где никто не выяснял, почему я не могу забеременеть. Мне бы хотелось, чтобы врачи не были нацелены только на проведение ЭКО, а тщательнее выясняли причину бесплодия в каждом случае.

Дети «из пробирки» Несмотря на популярность вспомогательных репродуктивных технологий, бытует мнение, что дети «из пробирки» отличаются от рождённых естественным путём. Педиатры НИИ ОММ провели исследование, где сравнили обычных детей и рождённых с помощью ЭКО в возрасте до трёх лет, и выяснили, что единственное отличие между ними – масса тела: дети после ЭКО весят чуть больше, чем другие. – Процент детей с врождённой патологией, рождённых благодаря ЭКО, выше в два раза, однако это составляет порядка доли процента, – рассказывает ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. СеченоваРоман Тарабрин. – При этом ребёнка к патологии привела не сама процедура ЭКО, а генетический фонд родителей и заболевания, связанные с бесплодием. По словам Александры Храмцовой, с помощью ЭКО можно даже предотвратить рождение детей с генетической патологией. Когда у одного из родителей есть изменения в кариотипе (хромосомах), то часть клеток внешней оболочки эмбриона отправляют на генетическое исследование, где выясняют количество хромосом у будущего ребёнка и склонность к генетическим заболеваниям. Первый ребёнок, зачатый с помощью ЭКО, Алёна Донцова появилась на свет в феврале 1986 года и ничем не отличалась от обычных детей. Сейчас она мама 13-летнего сына, которого родила естественным путём. А в будущем девушка мечтает родить ещё двойню. Однако долгосрочного наблюдения за здоровьем детей, рождённых с помощью ЭКО, в России пока нет.

В ТЕМУ 20 лет назад появилось понятие «православное ЭКО», при котором священнослужитель даёт благословение на процедуру без оплодотворения «избыточных» эмбрионов, их заморозки, редукции плодов, донорства половых клеток и предимплантационной диагностики. Однако до сих пор отношение Русской православной церкви (РПЦ) к экстракорпоральному оплодотворению нельзя назвать однозначным. – 70 случаев из 100 заканчиваются гибелью эмбрионов – потенциальных детей, – считает член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московской Патриархии Ирина Силуянова. – Женщина подписывает юридический документ, где даёт своё вольное согласие на возможную гибель ребёнка. Церковь не должна быть соучастником этого процесса. По словам сторонника ЭКО, иерея Романа Тарабрина, гибель эмбрионов при проведении вспомогательной репродуктивной технологии сопоставима с тем, что происходит при естественном зачатии. В остальных случаях эмбрион погибает вследствие хромосомных аномалий, и именно ЭКО позволило это увидеть. Однако, большая часть представителей РПЦ негативно высказывается о такой вспомогательной репродуктивной технологии, отмечая, что процесс рождения ребёнка – это божественная тайна, в которую нельзя вмешиваться человеку.

КСТАТИ Снижение рождаемости в России наблюдается уже несколько лет. – Распространённость бесплодия в нашей стране достигает 15–20 процентов, что считается критическим уровнем для воспроизводства населения, – поясняет главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения России в Уральском федеральном округе, главный научный сотрудник НИИ ОММ Надежда Башмакова. По словам Натальи Зильбер, в регионе за 2020 год зафиксировано 44 тысячи родов, тогда как ещё в 2016 году мамами стали 60 тысяч женщин. Проведение ЭКО по ОМС – один из способов остановить падение рождаемости в стране. Женщина, которой показано лечение бесплодия данным методом, может рассчитывать на одноразовое покрытие всех расходов. Участвовать в программе разрешается и парам, состоящим в браке, и живущим гражданским союзом, и даже одиноким женщинам. Однако затраты на донорские компоненты пациент оплачивает за свой счёт. Средняя цена одной процедуры ЭКО в России составляет порядка 100–200 тысяч рублей. Обратиться можно как в государственные, так и в частные клиники вспомогательных репродуктивных технологий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Врачи и учёные стараются снизить угрозу здоровью матери и ребёнка при проведении экстракорпорального оплодотворения. Однако последствия этой процедуры могут быть не только негативными, но и позитивными. Например, некоторые женщины через какое-то время проведения ЭКО и рождения ребёнка могут забеременеть естественным путём. – При некоторых формах бесплодия, чаще связанных с отсутствием овуляции, возможно наступление естественной беременности после процедуры ЭКО, – говорит главврач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева. – Гормональная стимуляция при проведении ЭКО активизирует работу яичников, что приводит к беременности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбургский акушер-гинеколог Александра Храмцова считает, что ЭКО помогает победить бесплодие Фото: Галина Соловьёва