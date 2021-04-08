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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 апреля 2021, 17:53

Для больницы в Качканаре закупят медоборудование на 100 миллионов рублей

  Анна Митчина
Врачи работают с томографом

Раньше качканарцам для КТ-диагностики приходилось ехать минимум за 100 км. Фото: Галина Соловьева.

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков с рабочим визитом 8 апреля прибыл в Качканар. Он посетил местную ЦГБ, чтобы на месте оценить, как ведется подготовка к открытию центров амбулаторной онкологической помощи и для людей с хронической сердечной недостаточностью. Работа над этими проектами ведётся в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Сергей Турков провёл осмотр отделения лучевой диагностики, где в скором времени начнётся ремонт помещения под установку компьютерного томографа. В план помещения включён отдельный вход с зоной ожидания и гардеробом для пациентов, пришедших на КТ-диагностику. Раньше для проведения компьютерной томографии жителям Качканара приходилось ездить в Нижний Тагил или Екатеринбург.

Позже замминистра здравоохранения встретился с руководством города и рассказал о планах по развитию медицины в городе. По его словам, уже выделено и будет реализовано порядка 100 миллионов рублей на закупку оборудования для новых Центров. Уже объявлен конкурс на компьютерный томограф, цифровой флюорограф, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование для проведения гастро- и колоноскопии.

"Так как закуп проводится министерством централизовано, будет фонд экономии, и эти деньги также будут потрачены на Качканарскую ЦГБ. Уверен, с появлением такой техники в больницу придут и новые специалисты, так как для них это возможность профессионального роста", - приводит слова Сергея Туркова сайт министерства здравоохранения Свердловской области.

Завершить ремонты, установить и настроить оборудование планируется уже в августе этого года.

Областная газета Свердловской области

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