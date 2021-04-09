В ТРЦ Екатеринбурга от COVID-19 привили более 500 человек

Организаторы прививочного пункта справились с большим потоком желающих вакцинироваться. Фото: Галина Соловьёва.

В екатеринбургском ТРЦ "Мега" прошла выездная вакцинация против коронавируса. За семь часов первым компонентом вакцины "Спутник V" привились свыше 500 горожан.

Прививочный пункт, развёрнутый бригадой медработников Центральной городской больницы № 2, открылся в 10:00. Однако люди начали заранее занимать очередь. Некоторые пришли на прививку целыми семьями.

"Я приехал сюда в 8 часов, чтобы занять очередь не только на себя, но и на супругу и своего пожилого отца", – рассказал житель Екатеринбурга Михаил Снигирёв. Он отметил, что у него с женой в планах отправиться на майские праздники в Крым.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, организаторы прививочного пункта успешно справились с большим потоком желающих вакцинироваться. Каждый посетитель сначала заполнял анкету, а затем шёл на осмотр к терапевту. У горожан измеряли температуру, давление и проверяли сатурацию (уровень насыщения кислородом крови).

Добавим, ещё одна вакцинация от COVID-19 первым компонентом пройдёт в ТРЦ "МЕГА" с 10:00 до 17:00 12 апреля. Второй компонент можно будет поставить там же 29 апреля и 4 мая. В "Дирижабле" (ул. Академика Шварца, 17, второй этаж) второй компонент будут ставить 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Предварительная запись не требуется.

Напомним, накануне коронавирус подтвердили ещё у 125 свердловчан и 37 екатеринбуржцев. Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 83 582.