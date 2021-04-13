Борьба с онкологией выходит на новый технологический уровень

Главврач СООД Владимир Елишев показывает макет будущего Медицинского центра высоких технологий Свердловской области Фото: Павел Ворожцов

Состояние и перспективы развития онкологической службы в Свердловской области 8 апреля обсудили участники выездного заседания комитета по социальной политике регионального Заксобрания, которое прошло в Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД).

Выступивший с докладом замминистра здравоохранения области Денис Демидов напомнил собравшимся, что борьба с онкологическими заболеваниями и их ранняя диагностика являются одними из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Он рассказал о ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», по которому в 2020 году было закуплено и введено в эксплуатацию около ста единиц современного оборудования.

Оно позволило повысить выявляемость онкопатологий на ранних стадиях и остановить рост смертности от злокачественных новообразований. Закупленное оборудование продемонстрировал депутатам главврач СООД Владимир Елишев. Он же презентовал им проект создания на базе диспансера областного Медицинского центра высоких технологий, который члены комитета по социальной политике Заксобрания решили поддержать.

Уже сегодня СООД — крупнейшая онкологическая клиника Уральского региона, где собраны все передовые методики для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Она представляет собой высокотехнологичный медицинский комплекс со множеством прекрасно оборудованных стационарных и поликлинических отделений, включая созданный несколько лет назад Центр ядерной медицины. В самом диспансере в Екатеринбурге и его отделениях в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском работают 349 врачей, из которых 8 имеют учёную степень доктора и 32 — кандидата медицинских наук, а также более 620 сотрудников среднего медперсонала. В 2020 году врачами было проведено 12 700 операций, 24 тысячи курсов химиотерапии и более 5,5 тысячи — лучевой терапии.

Проект создания на базе СООД Медицинского центра высоких технологий рассчитан до 2027 года, на его реализацию планируется израсходовать 8,2 миллиарда рублей. В ближайшие два года в диспансере будет капитально реконструирован и преобразован в лабораторно-поликлинический центр главный поликлинический корпус учреждения, а уже в этом августе откроется онкоурологический центр. Общее количество койко-мест в СООД в предстоящие пять лет вырастет с сегодняшних 1 163 до 1 450.

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