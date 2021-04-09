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9 апреля 2021, 13:09

Коронавирус подхватили ещё 9 150 россиян

коронавирус

Всего выписалось по выздоровлению 4 248 700 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 150. Общее число инфицированных в стране составило 4 623 984.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 421. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 122 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 248 700 жителей страны, в том числе 9 662 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 102 247 россиян. За последние сутки зафиксировано 402 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 123 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 340 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 499 414 человек.

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Областная газета Свердловской области

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