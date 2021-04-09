В Екатеринбурге изменились сроки подачи заявлений в летние лагеря

Заявления принимают до середины мая. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге обновились сроки подачи заявлений в летние лагеря. Но на дату начала оздоровительной кампании это не повлияет.

На сайте мэрии Екатеринбурга опубликовали новые даты. Приём заявлений на предоставление путёвок в летние лагеря будет осуществляться:

в загородные лагеря – с 30 апреля по 9 мая (на все смены);

в городские лагеря – с 4 мая по 13 мая (на все смены);

в санатории – с 5 мая по 14 мая (на все периоды).

Способы подачи заявления остались прежними. Его можно оформить через портал Госуслуг, в отделениях Многофункционального центра, а также в Центре муниципальных услуг.

В этом году в Екатеринбурге будет работать 151 лагерь: 130 городских и 21 загородный. В Свердловской области готовится принять детей 1 221 учреждение. На их территориях будут соблюдаться все необходимые требования Роспотребнадзора.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в конце марта Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать за пределами субъектов, в которых они проживают. Большинство мероприятий будет посвящено Году медицинского работника и Году науки и технологий.