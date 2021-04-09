Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 апреля 2021, 18:17

Евгений Куйвашев ответил на просьбу отменить масочный режим

Масочный режим

Глава региона ответил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, ношение масок до сих пор остаётся важным элементом профилактики. Фото: Галина Соловьёва.

Один из жителей Свердловской области обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить обязательный масочный режим. Глава региона ответил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, ношение масок до сих пор остаётся важным элементом профилактики.

Евгений Куйвашев подтвердил, что в регионе идёт постоянное снижение числа граждан, которые проходят амбулаторное лечение от коронавируса. По его словам, на Среднем Урале удалось добиться снижения более чем на 7 тыс. коек по сравнению с пиковыми значениями, однако вирус всё ещё представляет опасность.

"Вы наверняка слышали о случаях заражения разновидностями коронавируса, например, южноафриканской. Впереди - майские праздники, когда количество социальных контактов неминуемо вырастет. В этом смысле элементарные меры предосторожности, особенно для тех уральцев, кто ещё не привился от коронавируса, чрезвычайно важны", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Глав региона призвал свердловчан относиться к ситуации серьёзно и не пренебрегать требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

Читайте также:

В центре Екатеринбурга прошла проверка по масочному режиму в общественном транспорте. Фото.

Евгений Куйвашев рассказал, когда отменят масочный режим и зачем нужны реагенты на дорогах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.04.2021, 19:22 / Общество
Михаил Мишустин поручил регионам активнее реагировать на жалобы граждан о нехватке вакцины
09.04.2021, 19:00 / Политика
Владимир Путин выразил соболезнования королеве Елизавете II в связи с кончиной её супруга
09.04.2021, 18:51 / Политика
Вячеслав Вегнер и Сергей Чепиков подали документы на праймериз «Единой России»
09.04.2021, 18:30 / Общество
В Екатеринбурге изменились сроки подачи заявлений в летние лагеря
09.04.2021, 18:17 / Общество
Евгений Куйвашев ответил на просьбу отменить масочный режим