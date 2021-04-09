Евгений Куйвашев ответил на просьбу отменить масочный режим

Глава региона ответил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, ношение масок до сих пор остаётся важным элементом профилактики. Фото: Галина Соловьёва.

Один из жителей Свердловской области обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить обязательный масочный режим. Глава региона ответил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, ношение масок до сих пор остаётся важным элементом профилактики.

Евгений Куйвашев подтвердил, что в регионе идёт постоянное снижение числа граждан, которые проходят амбулаторное лечение от коронавируса. По его словам, на Среднем Урале удалось добиться снижения более чем на 7 тыс. коек по сравнению с пиковыми значениями, однако вирус всё ещё представляет опасность.

"Вы наверняка слышали о случаях заражения разновидностями коронавируса, например, южноафриканской. Впереди - майские праздники, когда количество социальных контактов неминуемо вырастет. В этом смысле элементарные меры предосторожности, особенно для тех уральцев, кто ещё не привился от коронавируса, чрезвычайно важны", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Глав региона призвал свердловчан относиться к ситуации серьёзно и не пренебрегать требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

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