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9 апреля 2021, 19:22

Михаил Мишустин поручил регионам активнее реагировать на жалобы граждан о нехватке вакцины

Михаил Мишустин

Председатель кабмина поручил отладить механизм поставки вакцин от COVID-19 в регионы с соблюдением всех сроков. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл совещание о производстве и обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Председатель кабмина поручил отладить механизм поставки вакцин от COVID-19 в регионы с соблюдением всех сроков.

В ходе совещания Михаил Мишустин заявил, что сейчас в стране работает почти 5 тыс. прививочных пунктов. Ежедневно через портал Госуслуг на вакцинацию записывается порядка 15 тыс. россиян.

"Не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ потому, что нет вакцины. Это нужно исключить и наладить работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать своё время", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он обратил внимание губернаторов на необходимость более активно работать с жалобами граждан, касающихся вакцинации, и оперативно на них реагировать. При этом премьер-министр отметил, что в процентном соотношении число жалоб ежедневно снижается.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в ближайшие дни на Средний Урал придёт 1 620 доз "ЭпиВакКороны".

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