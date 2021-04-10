В Первоуральске 3 тысячи заболевших COVID-19: статистика по свердловским городам

Всего в Свердловской области лабораторно подтверждено 83 704 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в отдельных муниципалитетах. Количество инфицированных жителей Первоуральска приближается к 3 тысячам.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Первоуральск находится на третьем месте среди муниципалитетов региона по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом - 2 955 инфицированных. Первые два места как и прежде занимают Екатеринбург и Нижний Тагил, где было выявлено 42 040 и 5 238 инфицированных соответственно. А пятёрку лидеров замыкают Ревда (2 387 случаев) и Каменск-Уральский и Каменский район (2 273).

В диапазоне от 1 тыс. до 2 тыс. заражённых находятся семь муниципальных образований - Берёзовский (1 861), Верхняя Пышма (1 717), Красноуфимск и Красноуфимский район (1 259), Серов (1 175), Реж (1 113), Нижнесергинский район (1 089) и Сухой Лог (1 025). От 500 до 1 тыс. заболевших - в 16 муниципальных образованиях. От 100 до 500 случаев заражения - в 26 муниципалитетах.

От 10 до 100 случаев зафиксировано в семи муниципалитетах, а ещё в трёх - менее 10. В последнюю категорию входят пгт Малышева (6 заражённых), Гари (6) и Пелым (9).

Всего в Свердловской области лабораторно подтверждено 83 704 случая коронавируса. Напомним, сутками ранее было выявлено 122 новых пациента с COVID-19.