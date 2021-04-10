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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 апреля 2021, 13:23

В России зарегистрировали ещё 8 704 человека с коронавирусом

Люди в масках

От коронавируса излечились ещё 9 579 россиян, а общее число выписанных по выздоровлению людей достигло 4 258 279. Фото: Галина Соловьёва.

За всё время пандемии COVID-19 в России подхватили 4 632 688 человек. Из них за последний день коронавирусом заразились 8 704 россиянина.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в Москве за минувшие сутки выявили 2 006 случаев заражения COVID-19. Свердловская область находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 126 заражённых.

От коронавируса излечились ещё 9 579 россиян, а общее число выписанных по выздоровлению людей достигло 4 258 279. При этом сообщается о 402 летальных случаях за последние сутки. Общее число смертей от коронавируса в стране составляет 102 649.

Напомним, 9 апреля оперштаб сообщал о 9 150 случаях заражения COVID-19 в России.

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